بسبب السرقة.. شركة الكهرباء تعلن فقد التغذية على نحو 127 محول بمنطقة قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن الاعتداء على خط الكبايرين من 30 النهر للمرة الثانية وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو 50 محول.

وأوضحت الشركة عبر تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم الاعتداء أيضا على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1800 متر الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية على نحو 70 محول.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الإعتداء أيضًا على خط الحكايمية فرعية عياد اللافي وسرقة أسلاك كهرباء مسافة 1400 متر وفقد التغذية على نحو 7 محولات، مناشدة المسؤولين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمناطق .

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