أمغيب: انتقال الحكومة إلى سرت يشجع النواب على عقد جلساتهم بالمدينة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن أولى الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار بتونس وجنيف هو وجود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة في مدينة سرت بأسرع وقت ممكن.

وأضاف «امغيب»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: يجب وجودهم في سرت لعدة اعتبارات، منها التواصل والتشاور وعقد اجتماعات عاجلة في مكان آمن وبهدوء، دون تهديد أو تشويش من أحد، وكل هذه الأمور تتوفر في مدينة سرت.

وتابع: “عمل الحكومة في هذه المرحلة يرتكز على المراسلات والتواصلات مع كافة الأطراف الداخلية والدولية، بمعنى أن أكثر العمل مكتبي وليس ميدانيًا يحتاج إلى مقرات جاهزة لانطلاق العمل، والأهم من كل ذلك هو أن وجود الرئاسي والحكومة في مدينة سرت سوف يشجع أعضاء مجلس النواب للتوجه إليها وعقد جلساتهم فيها”.