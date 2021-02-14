بعيرة: تكون الجلسة رسمية في صبراتة في حال الوصول إلى نصاب

قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبوبكر بعيرة اليوم الأحد، إن النواب يتوافدون إلى مدينة صبراتة وتكون الجلسة رسمية في حال الوصول إلى نصاب قانوني بدلاً من الجلسة التشاورية.

وأوضح بعيرة لـ”أخبار ليبيا24″ أنه سيكون موجود بجلسة غداً الاثنين، وسيتم اعتماد جدول الأعمال الذي يعمل علية النواب بصبراتة وسيعلن عنه في وقت لاحق.

وأشار عضو مجلس لنواب إلى أن جدول الأعمال لم يوضع بعد، مؤكدًا أنهم سيناقشون في مشاورات جلسات غدامس، خصوصاً أن هناك إشكال حدث في تلك الجلسات بعد انسحاب بعض الأعضاء ولم يتوفر فيها النصاب.

وأضاف بعيرة :”أتمنى من الأعضاء أن يكونوا نصاب حقيقي، لأن غلطة البرلمان يعمل بدون نصاب حقيقي طيلة السنوات الماضية، وهذا الفعل غير صحيح”.