الخارجية الأمريكية تدعو تركيا للخروج من ليبيا واحترام نتائج ملتقى جنيف

أكد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رحبت بنتائج الحوار السياسي في جنيف، بشأن انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وشدد وربيرج، على أن مصر من أكثر الدول المُعرضة للخطر والإرهاب وتؤثر عليها أي مشاكل في ليبيا، وكل الدول المجاورة أيضًا تهتم بالملف الليبي، مؤكدًا أنه على كل الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، احترام نتائج ملتقى جنيف، ورغبة الشعب الليبي فيما يخص انسحاب كل القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة، من الأراضي الليبية.

وقال وربيرج، إن الموقف الأمريكي واضح جدًا في ليبيا، داعياً كل الأطراف للانسحاب من ليبيا، وعلى تركيا إعلان موقفها وهل هي مع الشعب الليبي أم ضده؟، وهل تفكر في مستقبل ليبيا أم في نفسها؟.

كما لفت وربيرج، إلى أن بيان مجموعة السبعة واضح، بدعوة كل الأطراف للانسحاب من الأراضي الليبية، وعلى تركيا احترام هذا الأمر وهذه الدعوة، والولايات المتحدة ستراقب مواقف الدول المجاورة والمتدخلة والتي شاركت في مؤتمر برلين.

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