تسليم مساعدات من بلدية أبو سليم للأسر العائدة إلى منازلها بعد النزوح

سلم فريق الأزمة والطوارئ ببلدية أبو سليم في العاصمة طرابلس دفعات جديدة من الدعم إلى الأسر النازحة التي عادت إلى بيوتها، فيما قال المجلس البلدي إن الجهات المختصة لم تقم بواجبها في دعم هؤلاء السكان.

وأوضح المجلس أن المساعدات تتمثل في: الأغطية والمفروشات والدفايات والمواد التموينية، مضيفا أن هذه الخطوة فى دعم الأسر المتضررة التى فقدات العديد من مقتنياتها المنزلية أتي «فى ظل غياب الجهات المختصة عن مساعدة هذه الاعداد الهائلة من الأسر التى عادت إلى منازلها».

واستحوذت قضية عودة النازحين والمهجرين على جانب واسع من برامج المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة، وينتظر هؤلاء أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها من أجل حل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم بعد أن اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال فترات سابقة.

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