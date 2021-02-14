البيضاء تحتضن ملتقى رئيس المجلس الرئاسي مع النواب وعمداء البلديات

احتضنت قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، صباح اليوم الاحد الموافق 14 فبراير 2021م، ملتقى ضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل ووردامة وعمر المختار ونخبة من النشطاء والحكماء، وذلك ضمن سلسلة زيارات يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمهيدا لتنفيذ مهام المجلس الرئيسية وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

وكان في استقباله وفدا يترأسه عميد بلدية البيضاء أ. علي حسين، وتناول الملتقى أهم التحديات التي تواجه . السلطة التنفيذية الجديدة خاصة مسألة توحيد المؤسسات التي أثرت سلبا على المواطن وعلى البلديات.

هذا ويذكر بأن مجلس النواب يتأهب لعقد جلسة يمنح بموجبها الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة.