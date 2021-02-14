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الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من رياح شمالية غربية على معظم الساحل

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين (25-30) عقدة، و ارتفاع الموج الذي سيصل إلى 3.50 متر.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري، أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون به السماء مغيمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة، و الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (20 – 30) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–3.50) متر و البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، و درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ، و الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج .

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به فرصة سقوط أمطار جيدة غدا خاصة على الخليج إلى الجبل الأخضر تتخللها خلايا من السحب الرعدية، و الرياح شمالية غربية إلى بحري ومتغير الاتجاه اليوم، على ساحل طبرق سرعته بين (10 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، ة ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–3) أمتار، و البحر خفيف الموج إلى مضطرب، و درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ، و الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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