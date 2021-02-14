الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من رياح شمالية غربية على معظم الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين (25-30) عقدة، و ارتفاع الموج الذي سيصل إلى 3.50 متر.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري، أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون به السماء مغيمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة، و الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (20 – 30) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–3.50) متر و البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، و درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ، و الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج .

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به فرصة سقوط أمطار جيدة غدا خاصة على الخليج إلى الجبل الأخضر تتخللها خلايا من السحب الرعدية، و الرياح شمالية غربية إلى بحري ومتغير الاتجاه اليوم، على ساحل طبرق سرعته بين (10 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة، على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، ة ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–3) أمتار، و البحر خفيف الموج إلى مضطرب، و درجة حرارة سطح البحر (16-17) مْ، و الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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