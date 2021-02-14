“المنفي” يلتقي في البيضاء أعضاء من مجلس النواب ولجنة الحوار وأعيان الجبل الأخضر

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأحد إلى مدينة البيضاء لحضور العديد من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.

وكان في استقبال المنفي بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار، إضافة إلى عمداء بلديات الجبل الأخضر البيضاء وشحات ووردامة والساحل وعمر المختار.

وشارك في الاستقبال أيضا أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار وجامعة محمد بن علي السنوسي وأكاديمية الدراسات العليا ومشائخ وأعيان الجبل الأخضر، وقادة المنطقة الدفاعية العسكرية ومديريات أمن الجبل الأخضر.

وتبادل الحضور وجهات النظر حول المرحلة القادمة كما قدم الحاضرون الدعم الكامل والتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بتوليه منصبه الجديد.

يذكر أن هذه الزيارة الثالثة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات المستهدفة من قبله فور توليه مهامه وعلى رأسها المصالحة الوطنية.