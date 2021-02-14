الزغيد: لا شكوك حول مواقف وانتماءات المنفي السياسية

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تعليقات
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لا أحد يشك في سلامة فكر المنفي فهو مسلم معتدل وابن قبيله عربيه الجذور ولا ينتسب لغير ليبيا ولكن الشك في طفل اردوغان المدلل أن يكون اخواني متطرف كذلك وجب التنبيه الي عدم القول توحيد المؤسسه العسكريه فذلك ستوحي للناس ان عصابات النمروش مؤسسه عسكريه وهذا غير صحيح فهي عصابات اجراميه لذلك يجب الحرص علي القول يجب تفكيك العصابات الاجراميه في الغرب الليبي بدل القول توحيد الجيش او توحيد المؤسسه العسكريه فهم لا هم جيش ولا هم مؤسسه
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مما ينشر عن وزيركم الجديد عبدالحميد دبيبه معروف بعلاقاته الوطيدة مع النظام التركي ، وفي يناير الماضي تحدثت تقارير غربية عن توسيع الرئيس التركي رجب أردوغان، مخططاته للفساد في ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد لمصلحته الخاصة والتعاون مع أشخاص مثل رجل الأعمال الليبي، عبد الحميد الدبيبة، حتى يتمكن من الاستمرار في التلاعب بمستقبل ليبيا ، وتم منح ما يصل إلى 19 مليار دولار من عقود البناء الليبية لشركات تركية، من قبل هيئات الدولة الليبية، التي تسيطر عليها عائلة “الدبيبة”، حيث يدعم “أردوغان”، عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.
6 ) يعتبر عبد الحميد الدبيبة أحد أبرز عناصر أسرة الدبيبة بمصراتة التي تدير ثروات طائلة تشوبها شبهات الفساد ، ورشحته الأسرة لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، وتم إتهامه بشراء ذمم ذمم أعضاء ملتقى الحوار ودفع مبالغ ضخمة لشراء الأصوات
7) في يونيو 2017 أدرجه مجلس النواب الليبي في لائحة تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب ، بإعتباره ممولا للكتائب المسلحة الموالية والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
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