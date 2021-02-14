الزغيد: لا شكوك حول مواقف وانتماءات المنفي السياسية

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، عدم وجود شكوك حول مواقف رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد لمنفي، السياسية، نافيا ما يتردد حول انتمائه لتنظيم الإخوان.

الزغيد وفي تصريح له أوضح أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة، مشددا على سعي لمنفي إلى لم الشمل مجددا للخروج من النفق المظلم، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك لإتمام عملية الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها.

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