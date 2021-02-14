بالصور.. عقيلة صالح يلتقى المنفي في القبة

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القبة، ضمن زيارة الأخير لمدينة البيضاء.

ووصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي إلى مدينة البيضاء في زيارة رسمية.

والبيضاء هي ثالث المدن التي يزورها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق أمس الجمعة.

وكان في استقبال المنفي بالبيضاء، عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل والبلديات المجاورة، ورئيس جامعة عمر المختار وأعضاء هيئة التدريس والحكماء والأعيان والذين رحبوا بهذه الزيارة.

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