عميد بلدية البيضاء والمنفي يناقشان توحيد لمؤسسات

أخبار ليبيا 24

احتضنت قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، اليوم الأحد، لقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات.

وبحسب بيان المجلس البلدي ناقش المنفي مع عميد بلدية البيضاء، علي حسين، مسألة توحيد المؤسسات.

وشارك في اللقاء عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل ووردامة وعمر المختار وعدد من النشطاء والحكماء، وذلك ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المنفي تمهيدا لتنفيذ مهام المجلس الرئاسي الرئيسية، وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

كما تناول اجتماع المنفي مع عميد بلدية البيضاء التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة خاصة مسألة توحيد المؤسسات التي أثرت سلبا على المواطن وعلى البلديات.