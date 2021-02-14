باحث تركي: عدم سحب أنقرة لقواتها من ليبيا يفاقم الأزمة

قال الباحث والمحلل التركي يافوز آجار، اليوم الأحد، إن تركيا تسير عكس التيار في الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنها لم تخرج قواتها العسكرية من ليبيا.

وأوضح آجار في تصريحات صحفية أن ما تقوم به تركيا يفاقم الأزمة بشكل كبير خصوصًا أن التركيبة السياسية الجديدة في ليبيا لن تسمح بما كان يمارس في وقت القيادة السياسية السابقة في طرابلس.

وأشار آجار إلى أن العالم يحلم بعودة ليبيا آمنة لمنع تدفق لاجئين أو إرهابيين إلى أوروبا، مثلما حدث في السنوات الأخيرة.

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