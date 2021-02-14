المكتب الإعلامي: المنفي أجرى مشاورات مع عقيلة بشأن منح الثقة للحكومة

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن رئيس المجلس محمد المنفي أجرى مشاورات مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

واستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القبة، ضمن زيارة الأخير لمدينة البيضاء التي وصلها في وقت سابق اليوم الأحد.

ووصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي إلى مدينة البيضاء هي الثالثة للمدن التي زارها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق أمس الجمعة.

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