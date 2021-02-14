نورلاند و كوبيش يناقشان الاستعدادات للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، والتركيز على عملية منح الثقة للحكومة الجديدة والتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش والسفير نورلاند في تونس التقيا يوم أمس السبت، حيث بدأ المبعوث الخاص رحلاته التعريفية في المنطقة. كما شاركت نائبة مساعد وزير الخارجية كارين ساساهارا، في اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس من واشنطن.

وأوضحت السفارة، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء، المسألة الأكثر إلحاحا الآن وهي عملية منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر المقبل.

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