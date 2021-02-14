الوطني لمكافحة الأمراض يكشف خريطة إصابات كورونا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت وفقا للبيان رقم (328) ..

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2164) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (282) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (94) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (20) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (140) عينة

6.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (104) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (269) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة

9.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (31) عينة

13.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (11) عينة

14.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (104) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (1691) عينة سالبة

– عدد (473) عينة موجبة ( 386 جديدة + 87 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 196 حالة جديدة

عدد 26 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 12 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 24 حالة مخالطة

4.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

5.خاليج السدرة

عدد 8 حالة جديدة

6.الزاوية المركز

عدد 29 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

7.الزاوية الغرب

عدد 18 حالة جديدة

8.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

9.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

10.ترهونة

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

11.ككلة

عدد 2 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

13.القره بوللي

عدد 19 حالة جديدة

14.غريان

عدد 1 حالة جديدة

15.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

17.سبها

عدد 28 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19.الغريفة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

21.القطرون

عدد 8 حالة جديدة

22.مرزق

عدد 3 حالة جديدة

23.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

24.السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

25.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 881 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 717 حالة في طرابلس

2.عدد 45 حالة في مصراته

3.عدد 45 حالة في الزاوية المركز

4.عدد 8 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 14 حالة في السائح

6.عدد 2 حالة في الكفرة

7.عدد 29 حالة في الزاوية الغرب

8.عدد 9 حالات في سبها

9.عدد 12 حالة في سرت

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 1 حالة في الشاطئ

4.عدد 1 حالة في الجفرة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 127354

2.الحالات النشطة : 15193

3.المتعافين : 110143

4.الوفيات : 2018