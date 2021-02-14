المنفي يلتقي بمجموعة من النواب وعمداء البلديات بالبيضاء

شهدت قاعة البرلمان بمدينة البيضاء صباح اليوم الأحد، ملتقى ضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل ووردامة وعمر المختار ونخبة من النشطاء والحكماء وذلك ضمن سلسلة زيارات يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي تمهيدا لتنفيذ مهام المجلس الرئيسية وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

وكان في استقبال المنفي، وفدا يترأسه عميد بلدية البيضاء علي حسين وتناول الملتقى أهم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة خاصة مسألة توحيد المؤسسات التي أثرت سلبا على المواطن وعلى البلديات.

يذكر أن مجلس النواب يتأهب لعقد جلسة يمنح بموجبها الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة.

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