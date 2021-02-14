ليبيا تسجل 4 حالات وفاة و 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد تسجيل 4 حالات وفاة، و 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي حالات الوفاة بكورونا في ليبيا بلغ 2018، والإصابات 127354 حالة.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2164) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (282) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (94) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (20) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (140) عينة

6.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (104) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (269) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة

9.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (31) عينة

13.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (11) عينة

14.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (104) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

وأشار البيان إلى أن الإحصاءات العامة كالتالي:

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 127354

2.الحالات النشطة : 15193

3.المتعافين : 110143

4.الوفيات : 2018

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