سرقة أسلاك بمسافة 4700 متر بمنطقة قصر بن غشير 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك بمسافة 4700 متر، وفقد التغذية على نحو 127 محولا بمنطقة قصر بن غشير.

وأوضحت الشركة أنه تم اليوم الاعتداء على خط الكبايرين من ثلاثين النهر وللمرة الثانية على التولي، وسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1500 متر، ما تسبب في فقد التغذية على نحو 50 محولا، كما تم الاعتداء على خط الجمرك من ثلاثين النهر، وسرقة أسلاك بمسافة 1800 متر، الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية على نحو 70 محولا، كما تم أيضا الاعتداء على خط الحكايمية فرعية عياد اللافي وسرقة أسلاك بمسافة 1400 متر، وفقد التغذية على نحو 7 محولات.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها .

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