أوحيدة: اجتماعات النواب في صبراتة تستمر حتى الخميس

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن المجلس سيبدأ عقد جلساته بمدينة صبراتة غدا الاثنين، مؤكدا أن النصاب القانوني للجلسة هو 86 عضوا.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن من ضمن البنود التي ستناقش في الجلسة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس والتئامه، موضحا أن الجلسات ستستمر إلى الخميس المقبل في حال عدم انتهاء العمل يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح النائب أن هناك جلسة ستعقد الأسبوع المقبل؛ لاعتماد الحكومة في حال تقديمها من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة غدا الإثنين، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، فيما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، وصول 20 نائبًا من المنطقة الشرقية إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.