الصغير: إن أردنا الاتجاه للانتخابات في ديسمبر علينا تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن اجتماع مجلسي النواب والدولة الاستشاري في الغردقة عُقد بناء على طلب من البعثة الأممية، التي منحت المجلسين مهلة لتشكيل لجنة المسار الدستوري بـ 15 عضوًا من المجلسين، وعقدت ثلاثة لقاءات، اثنان في القاهرة وثالث في الغردقة.

الصغير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اجتماع الغردقة عقد استكمالًا للنقاش السابق، للوصول لتوافقات في مشروع الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، مؤكدًا على أنهم لم يعرقلوا الانتخابات إطلاقًا، بل حاولوا الوصول لكيف ستكون الانتخابات والاستفتاء.

وأضاف: “قانون الاستفتاء يحتاج لتعديل في بعض الفقرات، نحن اتفقنا على هذه التعديلات رغم أن الاخوة في مجلس الدولة كانوا معرقلين لنا في نسبة الاستفتاء، نحن نريد أن تكون النسبة لا تقل عن 20%؜ وافقوا على الـ 20%؛ لكن رفضوا تدوين النسبة، لأننا نريد أن يكون الاستفتاء 20% من المسجلين في سجلات المفوضية، لأنه لا يمكن أن نجيز دستور بـ 50 ألفًا أو 30 ألف مستفتٍ، لا بد من وضع عدد معين للاستفتاء حتى لا يكون دستور معيب”.

وتابع: “أعداد بسيطة يمكن أن يكون هناك عزوف على الاستفتاء لا نتوقع أن يكون هناك أعداد كبيرة، لكن أنت تحدد نسبة، إن لم يتم الوصول لهذه النسبة فلن يكون هناك استفتاء، هذه النقطة الأولى التي اعترض عليها الزملاء في مجلس الدولة ورفضوا أن تدون في التعديل، والاستفتاء لا معترض عليه، وحسب الدوائر الثلاث للأقاليم الثلاثة، 50% +1 أي اقليم من الثلاثة لا يصل لهذه النسبة بنعم يبقى كأنه لم يكن، ولا بد من إعادة المسودة للهيئة التأسيسية، وعندها تعطى مهلة الـ30 يوم للتعديلات المطلوبة وإحالتها لمجلس النواب ومن ثم إقراراها وإعادتها للمفوضية العليا للانتخابات”.

وأكد أن اجتماع الغردقة سعى جاهدًا لعدم فصل الانتخابات عن قانون الاستفتاء للسير في خطين متوازيين، واستكمال قانون الاستفتاء وتعديلاته ووضع قاعدة دستورية للانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن حضور عماد السائح بالاجتماع كان للإجابة عن عدة تساؤلات طرحت من الأعضاء في المجلسين، وللتأكيد على أن المفوضية لا يمكن أن تجري الاستفتاء والانتخابات في آن واحد.

كما أردف: “إن أردنا الاتجاه للانتخابات علينا تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات، وهذا كلام منطقي؛ لأن الاستفتاء على الدستور يحتاج لـ 7 أشهر، القانون غير جاهز الآن ولم يسلم بعد للمفوضية، بالتالي نحن تشاورنا في هذه النقاط واتفقنا أن ننقلها لأعضاء مجلس الدولة والنواب والعودة بها لمجالسنا، ومن الممكن أن يتم رفضهم وتعديلهم، مجلس الدولة كان مُصرًا على الاستفتاء دون وضع قاعدة دستورية، ونحن من أصرينا على وضع القاعدة الدستورية، فالفقرة الثانية تقول: إذا رُفض الدستور المرة الأولى وفي المرة الثانية، بعدها يرجع لمجلس النواب والدولة ويعاد تشكيل لجنة”.

واستطرد قائلًا: “اتفقنا أن يكون مقترح فبراير غير المعدل الأساسي هو القاعدة الدستورية وممكن أن تحصل عليه بعض التعديلات من المجلسين ويعتمد ويكون قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات القادمة. كمجلس نواب نحن مع إجراء الانتخابات ونؤجل الاستفتاء لما بعد الانتخابات، كأعضاء مجلس نواب كنا مصرين على القاعدة الدستورية مباشرةً للذهاب، لكن البعثة تقول أنه لا بد من توافق مجلس النواب والدولة على الذهاب لقاعدة دستورية مباشرة، لكن لم نتفق، جعلنا خيار الذهاب في الاستفتاء وإذا المفوضية قالت يتعذر ذلك، يجب أن نذهب مباشرة للقاعدة الدستورية وهي المرفقة مع تعديلات الدستور”، بحسب قوله.

ونوّه إلى أن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في حال فشل عملية الاستفتاء على الدستور سيتم الذهاب لمقترح فبراير مع إجراء التعديلات، فالقاعدة الدستورية هي مقترح فبراير الأساسي مع بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب مجبر وغير مخير للاتفاق مع مجلس الدولة.

وشدد على أنه يوم اعتماد الحكومة ومنحها الثقة من مجلس النواب لن يكون هناك أي عقبات، وستكون بحضور كل أعضاء مجلس النواب في مكان واحد، على حد قوله.

الصغير أفاد أن القاعدة الدستورية ستكون جاهزة قبل انتهاء المدة المحددة واعتمادها؛ لأن مجلس النواب سيكون كامل النصاب يوم اعتماد الحكومة، بالتالي سيتم الاستفادة من اجتماع مجلس النواب في ذلك اليوم لإقرار وتعديل قانون الاستفتاء والانتخابات.

وتساءل: “طالما أنهم شكلوا لجنة قانونية كما تقول أمل بوقعيقيص وعندهم القاعدة الدستورية جاهزة، لماذا لا يحولونها لمجلس النواب الشرعي لإقرارها؟ لماذا ينتظرون أن يعجز مجلسا الدولة والنواب؟ إن كانت اللجنة المشكلة فيها أشخاص من المجلسين ومتفقون ومتجانسون لماذا اختلفنا في القاهرة؟ أعضاء مجلس النواب ليس لديهم مشكلة في القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر وفي الاستفتاء، لكن المفوضية ترى أمورًا لا نراها، عماد السائح كان صادقًا، هل نفشله؟ قال: لا يمكن إجراء الاستفتاء؛ لأن هناك مشاكل في الشرق والغرب والجنوب، والتبو والأمازيغ لن تفتح صناديق أصلًا ولن يشاركوا في الاستفتاء”.

وأوضح أنه تم فتح المجال لمناقشة الاستفتاء في المسار الدستوري للتوافق مع مجلس الدولة، مضيفًا: “مجلس الدولة 13 عضوًا حاضرون معنا قالوا: لا عودة عن الاستفتاء كلهم صوتًا واحدًا. تجزون بنا كمجلس نواب في الواجهة. يوم الإثنين سنعرضها في مجلس النواب وسيقر في القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات دون الرجوع لمجلس الدولة، هنا سيتجه مجلس الدولة للمحاكم والقضاء، ونعود لنقطة الصفر”.

أما عن مسألة الذهاب للتعديل الرابع للإعلان الدستوري فعلق قائلًا: “رمضان شنبش رئيس اللجنة التشريعية أشار لذلك وقال: لا نحتاج لنذهب مباشرة، لكن العائق ليس القوانين بل العائق هي البعثة التي وضعت أمامنا مجلس الدولة في النص ويقول لا بد من التوافق، هذه الاشكالية. كنا نريد تحصين قانون الاستفتاء لأننا نخاف من مقترح فبراير كما فعلوا، عندما فشلوا في الوصول لمجلس النواب، طعنوا في مخرجات فبراير والآن المحكمة الدستورية معطلة، لكن بعد الاستفتاء يمكن أن تفعل ويتم الطعن فيه! يعني إن قال الليبيون نعم هم سيطعنون والمحكمة ستنظر في الطعن، عندنا مشكلة قانونية غير المشكلة الدستورية ومشكلة أعضاء مجلس الدولة المصرين على الاستفتاء أولًا”.

واختتم حديثه كاشفًا عن وجود بعض الأشخاص الذين يعطلون المرحلة الانتقالية لليبيين ليكونوا سدًا منيعًا في وجه الوصول للانتخابات القادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية