الدبيبة يبدأ تقييم ملفات المرشحين للحقائب الوزارية

أوضح رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، أن معيار الكفاءة هو الأصل الذي سيبني عليه اختيار أعضاء حكومته، مؤكدا أنه بدأ في تقييم طلبات المرشحين والسير الذاتية لاختيار أعضاء الحكومة وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.
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قناة ليبيا
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