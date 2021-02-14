عقيلة صالح يتشاور مع المنفي بشأن منح الثقة للحكومة القادمة

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد في مقر إقامته في مدينة القبة.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي، في إيجاز له طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء شهد التشاور من أجل منح الثقة للحكومة القادمة من قبل مجلس النواب.

يذكر أن المنفي وصل إلى البيضاء اليوم الأحد، ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات المستهدفة من قبله فور توليه مهامه وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

وكان في استقبال المنفي بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار، إضافة إلى عمداء بلديات الجبل الأخضر البيضاء وشحات ووردامة والساحل وعمر المختار.

وشارك في الاستقبال أيضا أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار وجامعة محمد بن علي السنوسي وأكاديمية الدراسات العليا ومشائخ وأعيان الجبل الأخضر، وقادة المنطقة الدفاعية العسكرية ومديريات أمن الجبل الأخضر.

وتبادل الحضور وجهات النظر حول المرحلة القادمة كما قدم الحاضرون الدعم الكامل والتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بتوليه منصبه الجديد.