مهاجرون أفارقة بسبها استفادوا من توعية فريق منظمة الهجرة الدولية

استفاد العديد من المهاجرين في مدينة سبها من برنامج التوعية الذي نفذه فريق من منظمة الهجرة الدولية، والذي تضمن التوعية بسبل الوقاية من وباء كورونا، وكيفية المحافظة على التباعد وممارسة الحياة بشكل لا يسهم في نقل المرض، من بين هولاء ناصر من النيجر وسارة من ساحل العاج.

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