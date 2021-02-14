راديو الزيتونة في بلدية بني وليد يقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

نظم راديو الزيتونة في بلدية بني وليد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف الثالث عشر من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة جمع من الإعلاميين والمثقفين بالمدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الفيتوري: أردوغان يتعامل مع ليبيا باعتبارها حجر الأساس لبناء الإمبراطورية “الإخوانية” العثمانية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المشري والسفير الألماني يبحثان كيفية انجاز الاستحقاقات المحددة بخارطة الطريق المرحلة المقبلة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مهاجرون أفارقة بسبها استفادوا من توعية فريق منظمة الهجرة الدولية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قذاف الدم يطالب الولايات المتحدة بالإعتذار عن جرائمها في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك