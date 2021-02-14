راديو الزيتونة في بلدية بني وليد يقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

نظم راديو الزيتونة في بلدية بني وليد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف الثالث عشر من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة جمع من الإعلاميين والمثقفين بالمدينة.

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