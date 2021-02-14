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راديو الزيتونة في بلدية بني وليد يقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم راديو الزيتونة في بلدية بني وليد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف الثالث عشر من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة جمع من الإعلاميين والمثقفين بالمدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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