بعيرة: جلسة صبراتة ستبحث وضع الأعضاء المفصولين وإعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن جلسة البرلمان ستعقد صبراتة، والنصاب سيكون متوفرًا، وفق معلوماته.

بعيرة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أشار إلى أن النظام الداخلي ينص على أن الأكبر سنًا من الأعضاء يترأس الجلسة في حال تغيب الرئيس، وهذا ما سيحدث.

وأضاف أن منح الثقة لن يكون ضمن بنود الجلسة لعدم تشكيل الحكومة بعد، مؤكدًا أنهم سيعملون على إعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان لعام 2014، الذي لم يتم النظر فيه كونه يحتاج إلى إجراء تعديل.

وتابع بعيرة: “سيكون هناك نظر في وضع الأعضاء المفصولين من برلمان طبرق منذ عدة أشهر، وعددهم يتجاوز 40 نائبًا، وهم الذين شكلوا البرلمان في طرابلس”.

بعيرة نوّه إلى أن إعادة النظر في الرئاسة يحتاج إلى موافقة 120 عضوًا، وهذا يتوقف على عدد الحضور الفعلي.

وفيما يخص الاستفتاء على الدستور قال بعيرة: إن اللجنة المنتخبة من الشعب بالخصوص هي فقط من يحق لها إعادة النظر في المسودة المطروحة، ولا أعتقد أنه سيكون من أولويات الجلسة.

وأردف بعيرة: “في تصوري الذهاب للاستفتاء لن يمكّننا من إجراء الانتخابات ولن يخرجنا من هذه المرحلة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية