السفير الألماني وكوبيش يناقشان دعم التنمية السياسية والاقتصادية في ليبيا بشكل أفضل

ناقش سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش كيفية دعم التنمية السياسية والاقتصادية في ليبيا بشكل أفضل.

وهنأ السفير الألماني عبر حسابه على «تويتر» اليوم الأحد، كوبيش على تكليفه بمهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدا دعم ألمانيا الكامل له في مهمته.

وقال أوفتشا في تغريدته أنه ناقش مع المبعوث الأممية «كيف يمكن للشركاء الدوليين دعم #ليبيا بشكل أفضل في تنميتها السياسية والاقتصادية».

واستلم كوبيش مهامه على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ أسبوع خلفا للمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السابقة في ليبيا، الأميركية ستيفاني وليامز.

ويترأس كوبيش القيادة العامة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أعيدها هيكلتها في سبتمبر 2020 بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي ويعاونه الزيمبابوي ريزدون زينينغا منسق البعثة الأممية في ليبيا.

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