الخارجية الأمريكية: على تركيا اتخاذ القرار، هل هي مع الليبيين أم ضدهم؟ 

جدد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، ترحيب بلاده بنتائج مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وأضاف وربيرج في تصريحات تلفزيونية أن مصر كانت ستتأثر بانتشار الإرهاب في ليبيا، ولا بد لكل الأطراف من احترام نتيجة الانتخابات القادمة واختيار الشعب الليبي ورغبته، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد أن الموقف الأمريكي واضح في الملف الليبي، وعلى الجميع الانسحاب، وعلى تركيا اتخاذ القرار، هل هي مع الشعب الليبي أم ضده؟

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