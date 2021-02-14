أوحيدة: المجلس سيبدأ عقد جلساته بمدينة صبراتة غدًا الإثنين بنصاب 86 عضوًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن المجلس سيبدأ عقد جلساته بمدينة صبراتة غدًا الإثنين، مؤكدًا أن النصاب القانوني للجلسة هو 86 عضوًا.

اوحيدة وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد أوضح أنه من ضمن البنود التي ستناقش في الجلسة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس والئتامه، مبينًا أن الجلسات ستستمر إلى الخميس المقبل في حال عدم انتهاء العمل يومي الإثنين والثلاثاء.

اوحيدة أكد أن هناك جلسة ستعقد الأسبوع المقبل؛ لاعتماد الحكومة في حال تقديمها من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية