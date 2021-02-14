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تعليم الوفاق تعلن نسب النجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية (فيديو)

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتّعليم العام بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، اليوم الأحد، عن نسب النّجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي والتّعليم الديني ودبلوم المُعلمين (شعبة اللغة العربية) للعام الدراسي 2019-2020م.

وقال جمعة، إن نسب النّجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها (العلمي والأدبي) – الدور الثاني – للعام الدراسي 2019-2020م بلغت 65,81%، موضحا أن نسب النّجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (القسم العلمي) بلغت 68,96%، وفي (القسم الأدبي) بلغت 56,26.

وأضاف جمعة، أن نسب النّجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (التعليم الديني) – الدور الثاني – للعام الدراسي 2019-2020م بلغت 51,49%، فيما بلغت نسب النّجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة دبلوم المعلمين (شعبة اللغة العربية) – الدور الثاني – 100%.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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