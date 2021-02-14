وتوقعت المصادر أن تحدث قفزة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالمنطقة الغربية، كما حذرت من مغبة استمرار الإجراء، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة مطردة في الاستهلاك.

واطلعت “سكاي نيوز عربية” على نسخة من الاتفاق بين حكومة الوفاق وشكرة “اس سي كي” التركية الذي يلزم المستوردين ووكلاء الشحن وغيرهم من مستخدمي الموانئ الليبية بالحصول على رقم تتبع إلكتروني للشحنات (ECTN) من وكيل معتمد لتفريغ أي شحنة.

وحسب جدول في الاتفاق، فإنه يجب دفع “40 يورو لكل حاوية 20 قدم، و50 يورو لكل حاوية 40 قدم، ويورو واحد عن كل طن من البضائع العشوائية، و2 يورو عن كل طن للنقل الجزئي، و10 يورو على السيارات الخفيفة أقل من 5 أطنان، و20 يورو على كل سيارة”.

وحاول مدير إحدى شركات الشحن الليبية في إيطاليا فضّل عدم ذكر اسمه أن يتفادى تلك المشكلة عبر إصدار بوليصة الشحن لتغيير رحلات البضائع المتكدسة في إيطاليا إلى ميناء بنغازي البحري، بدلًا من موانئ المنطقة الغربية، إلا أنه لم يفلح.

وأوضح أن الأمر جاء بعد أن عمّمت الشركة التركية العقد المبرم مع حكومة الوفاق على السلطات الإيطالية، وبموجبه منعت شركات الشحن الليبية من الحصول على بوليصة شحن إلى ميناء بنغازي.

ووصف المصدر تجارب تلك الرسوم بأنها عودة إلى زمن الميري، وهو المسمى الذي كان يطلق على الجباية التي كانت تدفعها القبائل الليبية إبان حكم العثمانيي، في حين ذكر أحد التجار بطرابلس أنه كان يأخذ بضاعته من أحد الموردين، لكنها الآن أصبحت ناقصة بسبب ارتفاع سعر الشحن.

وقال آخر: إن الطامة الكبرى تتمثل في أن البيانات الخاصة بحركة الواردت والصادرات الليبية ستكون في تركيا التي ستصبح على دراية كاملة بما يدخل إلى البلاد ويخرج منها، وهو أمر متعلق بالأمن القومي.

وتقدم رئيس لجنة إدارة الاتحاد الليبي العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ببلاغ إلى مكتب القائم بأعمال النائب العام في طرابلس، يطالبه بـ”التدخل العاجل لإيقاف الإجراء، وإزالة هذه الإشكالية، والتحقيق في الأمر”.

ولفت في البلاغ إلى أن تعاقد بومطاري مع الشركة التركية حديثة المنشأ لتنفيذ مشروع نظام تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا، موضحًا أن تلك الشركة تجني 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي تتم جبايتها، وذلك لمدة 4 سنوات كاملة، في حين يتحصل الجانب الليبي على 30 بالمئة فقط.

وأضاف أن الاتحاد لاحظ أن هذا الإجراء تم بشكل غير قانوني وتشوبه العديد من الشبهات، ويمس بالأمن الغذائي والاقتصادي والقومي بالبلاد، حيث أن بومطاري غير مختص قانونًا بتوقيع مثل هذا العقد، مما يجعل الإجراء باطلًا ولا ينتج عنه آثار قانونية.

وأوضح أن مسألة تنظيم حركة التجارة وتعزيز الخدمات الإلكترونية في مجالي التجارة هو اختصاص بعض الجهات العامة بالدولة، ومنها مشروع شبكة ليبيا للتجارة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والذمة المالية المستقلة، والتابع لوزارة الاقتصاد والصناعة، والمنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 313 للعام 2012.

وبحسب البلاغ أدّى هذا القرار إلى عرقلة انسياب السلع والبضائع إلى السوق في المنطقة الغربية من البلاد، في ظل اكتظاظ الموانئ، وحدوث إشكاليات كبيرة في عمليات المناولة، مما عرقل عملية التجارة، في ظل غياب وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأضاف الرعيض أن هناك رسومًا مالية أخرى فرضت نتيجة تعاقد الشركة التركية مع متعهدين آخرين وشركات وسيطة في دول أخرى، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع التي يتحمل أعباءَها المواطن في نهاية المطاف، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إذ طُبق الإجراء على آلاف الحاويات في موانئ المنطقة الغربية؛ مما أدى إلى تعطيلها أكثر من 10 أيام، وأثر سلبًا على السلع الغذائية من حيث الجودة وزيادة التكلفة مقابل مصاريف التخزين وغرامات التأخير.