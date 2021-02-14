العامة للكهرباء: سرقة أسلاك بمسافة 4700 متر وفقد التغذية فى 127 محول بمنطقة قصر بن غشير

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لاتزال مستمرة، وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير .

وأضافت في إيجاز صحفى، تم اليوم الأحد الاعتداء على خط الكبايرين من 30 النهر وللمرة الثانية على التولي وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو 50 محول، كما تم الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1800 متر الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية على نحو 70 محول، كما تم أيضًا الاعتداء على خط الحكايمية فرعية عياد اللافي وسرقة أسلاك كهرباء مسافة 1400 متر وفقد التغذية على نحو 7 محولات .

واستطردت الشركة، في الوقت الذي تتوجه فيه الشركة العامة للكهرباء بوافر الشكر والتقدير لفرق الصيانة على جهودهم المضنية لإصلاح ما أفسدته النفوس المريضة ، تناشد الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية بالمناطق .