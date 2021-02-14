بوقادوم يبحث مع كوبيش سبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأحد، في إتصال هاتفي مع يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثتها، مستجدات الأزمة الليبية .

وأضاف بوقادوم، في تغريدة له على “تويتر”، أنه بحث مع كوبيش سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية .

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثتها.

وعين كوبيتش، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي أعلن في نهاية ديسمبرالماضي اعتذاره لأسباب “عائلية”.

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