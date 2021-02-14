لتعليقها أو إلغائها.. معتوق يطالب الدبيبة بإحالة اتفاقيات السراج وأردوغان إلى النواب

قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، إن وجود القوات التركية والمرتزقة يعد ورقة ضغط في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يلاعب بها الأوروبيين وأمريكا.

وأوضح معتوق في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن أردوغان يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في الغرب، مشيرا إلى أن لديه ميليشياته ومرتزقته التي يمارس من خلالهم تدخله في الشأن الليبي.

وأضاف معتوق أن الكرة في الوقت الراهن أصبحت في ملعب السلطة الليبية الجديدة، فيما يتعلق بمذكرات التفاهم التي وقعها السراج مع أردوغان، مطالبا بعرضها على مجلس النواب لتعليقها أو إلغائها.

وأشار معتوق إلى أن الكتلة الوطنية في مجلس النواب تطالب رئيس حكومة ليبيا الجديد عبدالحميد الدبيبة بضرورة وضع خارطة طريق لخروج المرتزقة والقوات التركية التي يتم الإنفاق عليها من جيوب الليبيين.

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