اعتماد المسلاتي: “الهيئة التأسيسية” كتبت الدستور دون إملاءات خارجية

هاجمت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وقالت المسلاتي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، يجب أن يكون السائح مُحايداً ومهنياً، وألا يعبر عن رأيه بخصوص مسألة الاستفتاء على الدستور من عدمه، لافتة إلى أنه جهة تنفذ القوانين التي تصدر من الجهات التشريعية فقط.

وأضافت: “السائح” تحدث عن أن الاستفتاء على مشروع الدستور يحتاج إلى 7 أشهر، أما إجراء الانتخابات فتحتاج فقط لشهرين، رغم أن الاستفتاء أسهل بكثير من الانتخابات.

وتابعت المسلاتي: عماد السائح عبارة عن جهة تنفيذية، عليه أن يُنفذ ما يخرج من الجهة التشريعية، وليس له الحق أن يبدي رأيه بإجراء الاستفتاء، وإن كان يريد التعبير كمواطن ليبي عن رأيه فليكن عن طريق المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور بـ “نعم أو لا”.

وواصلت: الهيئة كتبت الدستور في ليبيا، وتحت قبة البرلمان بمهنية من أشخاص ليبيين، ولم تتدخل فيها أي إملاءات خارجية.

واتفقت اللجنة الدستورية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية الأسبوع الماضي على تقديم مشروع التعديل الدستوري إلى مجلس النواب؛ لإقراره في جلسة عاجلة.