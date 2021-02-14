الأحيرش وعقوب يفتتحان عددا من الأقسام بمركز البيضاء الطبي 

افتتح نائب رئيس الحكومة للشؤون الهيئات، عبدالرحمن الاحيرش، رفقة وزير الصحة، سعد عقوب، قسم العناية الفائقة المجهز حديثا بمركز البيضاء الطبي، وذلك بعد صيانة متكاملة وتزويده بكافة المعدات الطبية الحديثة، كالأسرة الكهربائية وأجهزة الحقن الآلي وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وشمل الافتتاح الذي حضره كل من عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، ومدير مركز البيضاء الطبي، عبد الرحيم مازق،قسم عناية القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية بعد إمداده بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة، على أن ينطلق خلال هذا الأسبوع في إجراء عمليات القسطرة التي توقفت خدمة تقديمها فترة طويلة.

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