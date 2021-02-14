بلدية أوجلة تخصص مبنى لمركز الكشف المبكر عن السرطان 

أعلن عميد بلدية أوجلة، أحمد بترون، عن تخصيص مبنى لمركز الكشف المبكر عن مرض السرطان، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية أوجلة، والذي سيقدم خدماته لأهالي مدن الواحات والجنوب الشرقي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره أعضاء المجلس البلدي أوجلة، ومدير إدارة الخدمات الصحية أوجلة، صالح شقلوف، ومنسق التوعية والإعلام بالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان بالجنوب، علي عمران، والذي هدف إلى استعراض الخدمات التي سيوفرها المركز للمواطن بعد افتتاحه، إلى جانب كيفية تجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.

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