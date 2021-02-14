وزراة التعليم المفوضة تعلن استئناف العام الدراسي

أعلن وكيل وزارة التعليم المفوضة، عادل جمعة، عن عودة الطلاب لاستئناف العام الدراسي 2020-2021، بعد توقف دام 3 أسابيع، بناء على تعليمات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا.

جمعة وفي تصريح له أكد أن وزارة التعليم وخلال الأسابيع الثلاثة هذه قامت بمجموعة من الإجراءات التي تضمن العودة الآمنة للطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.

وعن المؤسسات التي استقبلت طلابها قال جمعة، إن 68% من المؤسسات التعليمية استقبلت تلاميذها في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع لجنة المتابعة تعمل على معالجة كل احتياجات باقي المؤسسات التعليمية لاستقبال طلابها ومعلميها.

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