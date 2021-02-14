اجتماع موسع لإدارة الخدمات الصحية بنغازي للتجهيز لمسوحات ميدانية لكورونا

عقدت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء الغرفة المركزية، ورئيس اللجنة الطبية التنفيذية ببنغازي، والفرق المكلفة بتنفيذ المسوحات.

وبحسب إيجاز صحفى للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا ، جاء الاجتماع لدراسة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في نطاق بلدية بنغازي، كما تم الإعداد والتجهيز للشروع في إجراء المسوحات الميدانية لفئات المجتمع المختلفة حسب توصيات اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة، أن اللجنة الطبية التنفيذية والغرفة المركزية تستعدان لتنفيذ برامج عمل موسعة في إطار مكافحة جائحة كورونا.