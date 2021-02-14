اختتام دورة “الماكس مايند” في درنة.. وتكريم المتفوقين

واكبت “NEWS 218″، حفل اختتام دورة ماكس مايند، التي أقامتها أكاديمية الحساب الذهني فرع درنة لتكريم الطلبة المتفوقين من التمهيدي والمستوى الأول والثاني.

وأقيم الحفل في قاعة فندق لؤلؤة درنة، بإشراف الوكيل المحلي المعتمد في مدينة درنة من مدرسة أوائل درنة للتعليم الحر.

واشتمل الحفل على فقرات فنية قدمتها الفرقة الموسيقية لفرقة أوائل درنة، وتم كذلك عرض مباشر لقدرات الطلبة في الماكس مايند بمشاركة طلبة المرج، وقد لاقى العرض إعجاب الحضور وعكس مقدار الجهد المبذول خلال الدورات التعليمية.

وتضمنت فقرات الاحتفالية على الكلمات الترحيبية التي ثمّنت جهود المسؤولين واحتفت بالطلبة المتفوقين، الذين تم تكريمهم من خلال توزيع شهادات التقدير عليهم ولكل من ساهم في إنجاح دورة الماكس مايند بالمدينة.

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