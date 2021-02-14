أوحيدة: جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن المجلس سيبدأ غدًا الإثنين عقد جلساته بمدينة صبراتة، مؤكدًا أن النصاب القانوني للجلسة هو 86 عضوًا.

وأضاف أوحيدة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن من ضمن البنود التي ستناقش في الجلسة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس والتئامه، موضحا أن الجلسات ستستمر إلى الخميس المقبل في حال عدم انتهاء العمل يومي الإثنين والثلاثاء.

ولفت أوحيدة إلى أن هناك جلسة ستعقد الأسبوع المقبل؛ لاعتماد الحكومة في حال تقديمها من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

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