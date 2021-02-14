ليبيا الان

الحرس البلدي المرج.. سيف مُسلّط على “ضعاف النفوس”

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل رجال جهاز الحرس البلدي فرع مدينة المرج، جولاتهم الضبطية الدورية واليومية على محال المواد الغذائية والصيدليات، وكل النشاطات المرتبطة بصحة المواطن وسلامة المستهلك.

وشهد مقر مركز الحرس البلدي التابع لفرع مدينة المرج، تجميع المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية التي تم ضبطها في عدة محال.

وبعد مخالفة أصحاب المحال وإعداد المضابط العقابية يستعد منتسبو الفرع من رجال الحرس البلدي للتخلص من هذه المواد بإتلافها، ما يُمثّل الدفعة الأولى من المواد منتهية الصلاحية لسنة 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك