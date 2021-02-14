الحرس البلدي المرج.. سيف مُسلّط على “ضعاف النفوس”

يواصل رجال جهاز الحرس البلدي فرع مدينة المرج، جولاتهم الضبطية الدورية واليومية على محال المواد الغذائية والصيدليات، وكل النشاطات المرتبطة بصحة المواطن وسلامة المستهلك.

وشهد مقر مركز الحرس البلدي التابع لفرع مدينة المرج، تجميع المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية التي تم ضبطها في عدة محال.

وبعد مخالفة أصحاب المحال وإعداد المضابط العقابية يستعد منتسبو الفرع من رجال الحرس البلدي للتخلص من هذه المواد بإتلافها، ما يُمثّل الدفعة الأولى من المواد منتهية الصلاحية لسنة 2021.

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