بالكور: اكتمال النصاب القانوني لجلسة غداً ستكون قفزة سياسية للأمام

قال عبدالمنعم بالكور عضو مجلس النواب، إن التحدي الوحيد الآن هو منح الثقة للحكومة الجديدة، معتبرا أن إكتمال النصاب القانوني لجلسة غداً في مدينة صبراتة ستكون قفزة سياسية إلى الأمام .

وأوضح بالكور، في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا 24، أن أعداد أعضاء مجلس النواب لاتزال في تزايد، لافتا إلى أن هناك الآن استحقاقين مهمين علي درجة كبيرة من الأهمية، الاستحقاق الأول هو التئام مجلس النواب، والثاني منح الثقة للحكومة الجديدة .

وأضاف بالكور، أن جلسة غدا ستكون في منتصف النهار، وستكون هناك جلسة آخري يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن يتولى الأكبر سننا رئاسة الجلسة .

وتابع أن الدعوة وجهت لكل أعضاء مجلس النواب ولم يستثنى أحد، قائلا : ” كل النواب مرحب بهم سواء كان عقيلة صالح أو غيره، وهذا برلمان لكل ليبيا ” . واختتم بالكور حديثه، موضحا أن مسألة الجوانب القانونية سوف تسقط أمام اكتمال النصاب المتوفر والعدد الذي سيحضر الجلسة .

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