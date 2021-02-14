الطبلقي: نحتاج حضور 86 عضواً لاكتمال النصاب لجلسة غداً في صبراتة

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم الأحد، أن النواب لازالوا يتوافدون إلى مدينة صبراتة؛ بغية عقد جلسة كاملة النصاب.

وأوضحت الطبلقي، في تصريحات صحفية، أن النصاب القانوني للجلسة هو 86 عضوا، مضيفة أن بنود جدول الأعمال تشمل تغيير رئاسة المجلس والتي ستكون من الجنوب وفقا لبنود جلسة النواب السابقة في غدامس.

وأضافت أنه يتضمن الجدول أيضا تعديل اللائحة الداخلية للمجلس واللجان الفنية، ومناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة والتي من المحتمل أن تمنح الثقة الأسبوع المقبل؛ لأن تشكيلها لم يكتمل بعد.

ولفت الطبلقي إلى أن الجلسة ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مبينة أن النائب أبوبكر بعيرة سيتولى رئاسة الجلسة إذا حضر باعتباره الأكبر سناً، والنائب مصعب العابد مقررا للجلسة باعتباره الأصغر سناً.

ونوهت الطبلقي إلى أنه لا توجد معلومات لديها عن نية قدوم كل من النائب الأول لرئاسة مجلس النواب بطبرق فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة لحضور جلسة صبراتة.

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