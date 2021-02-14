“كوبيش” يبحث مع وزير الخارجية الجزائري دعم المسار السياسي الليبي

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع المبعوث الأممي يان كوبيش سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية.

وقال بوقادوم في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأحد، رصدتها “الساعة 24″، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من كوبيش، وتطرق خلاله إلى دور الجزائر ودول جوار ليبيا في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة الأرض الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

ويأتي ذلك في إطار الاتصالات التمهيدية التي بدأها كوبيش على مدى الأسبوع الماضي، مع المسؤولين الدوليين لبحث دعم السلطة التنفيذية الجديدة التي خرجت من ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.