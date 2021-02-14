حديقة صبراتة التاريخية بحُلّة جديدة.. قريبا

تشهد مدينة صبراتة الساحلية أعمال صيانة ونظافة تطوعية وحكومية، ومنها صيانة الحديقة العامة إحدى أقدم معالم المدينة.

ويقوم المجلس التسييري للبلدية وبعض الأهالي، هذه الأيام، بصيانة حديقة مدخل صبراتة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أربعينيات القرن الماضي.

ويشمل تجديد الحديقة غرس عدد من أشجار الزينة والورود وغيرها من المزروعات لتكون في صورة جميلة وحلة بهية، كما يراها أهل صبراتة وجهاً للمدينة ومتنفساً لهم.

وتقع الحديقة في مدخل صبراتة الشرقي وتبلغ مساحتها ألفي متر مربع، وهي فسحة لسكانها وعدد من ممارسي الرياضة على حدّ سواء، ولا يزال العمل متواصلاً على قدم وساق حتى افتتاحها في 17 فبراير الجاري.

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