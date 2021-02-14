مُعلم في تيجي يُدرّس الإنجليزية بطريقة مبتكرة

يُعلّم محمد العجول مدير ومُعلم في مدرسة آفاق تيجي، اللغة الإنجليزية بطريقة حقق بها نجاحاً ما جعل الطلبة قادرين على الاستيعاب بشكل سريع، معتبراً إياها مبتكرة في توصيل وحفظ المصطلحات الإنجليزية بكل سهولة.

ويستعين العجول بجهاز تسجيل للمحادثة الصوتية به دروس تعليمية يرددها الطلبة ويقومون بترجمتها، وحققت هذه الطريقة نجاحات مبهرة.

وقال المُعلم إن طريقته مكّنت الطلبة من تحقيق نجاحات كبيرة واستيعاب المصطلحات والجمل بشكل سريع، معتبراً هذه الطريقة مهمة في توصيل وحفظ المصطلحات الإنجليزية بكل سهولة.

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