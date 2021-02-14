ضبط ثلاث أشخاص بينهم مغربي بحوزتهم قطع «حشيش» وخمور محلية وأسلحة في ترهونة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن ضبط ثلاث أشخاص من بينهم مغربي الجنسية بحوزتهم قطع من مخدر الحشيش وخمور محلية وأسلحة، أثماء مداهمة مزرعة في ترهونة لضبط أحد المطلوبين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معلومات مصدرية وردت إلى مكتب تحريات تاجوراء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم ببيع وترويج المخدرات.

وأكدت الوزارة أن أعضاء المكتب شكلوا على الفور فريق عمل لمتابعة صحة المعلومة، وتوصل إلى شخص يدعى (إ.ر.م) من سكان مدينة طرابلس ويختبئ في ضواحي مدينة ترهونة بمنطقة (القزحية) بداخل مزرعة ومطلوب على ذمة قضايا بيع وترويج للمخدرات.

وأوضحت أن المتهم لاز بالفرار عند مداهمة المكان الذي كان يختبئ فيه بداخل المزرعة التي تقدر مساحتها بحوالي 5 هكتارات، مؤكدة «القبض على شخصيين ليبيين وشخص مغربي الجنسية بداخل استراحة المزرعة وبحوزتهم قطع من مخدر الحشيش وخمور محلية الصنع وعدد من الاسلحة والمتمثلة في (14.5 وهاون وعدد من الذخائر المختلفة)».

وأضافت وزارة الداخلية أن أحد المتهمين اعترف «بالاستدلال معهم بأنه هو والمطلوب الأول ارتكبا عمليات خطف وابتزاز وبيع السلاح وتعاطي المخدرات والاتجار بها»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة أوراق محضر المخدرات إلى نيابة جرائم المخدرات كما أحالت أوراق محضر مستقل بواقعة حيازة الخمر إلى مركز شرطة ترهونة وذلك من حيث الاختصاص وأحالت أيضا أوراق محضر حيازة سلاح بدون ترخيص والمتاجرة به إلى جهات الاختصاص.

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