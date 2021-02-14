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احتفالية بيت شباب صرمان بالذكرى 48 لتأسيسه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أحيا بيت شباب صرمان مساء أمس، الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس بيوت الشباب الليبية، وحضر الاحتفالية مؤسس بيوت الشباب بلعيد الدهماني، ومدير بيت شباب صرمان ناجي امحمد، ولفيف ممن قدموا إلى بيوت الشباب من مختلف المناطق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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