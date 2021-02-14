عميد بلدية بنغازي يزور رئيس الخطوط الجوية الليبية لمباركة توحيد الشركة

قالت الخطوط الجوية الليبية، إن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي حامد خالد اسباقة، التقي اليوم الأحد، المستشار عبد الرحمن العبار عميد بلدية بنغازي، الذي قام بزيارة رسمية إلي شركة الخطوط الجوية الليبية يبارك فيها توحيد الشركة ولم الشمل داعماً لهذه الخطوة المباركة.

وبحسب إيجاز صحفى للخطوط الجوية الليبية، حضر الاجتماع، الكابتن عبد الله الطيرة ( عضو مجلس الإدارة بالشركة ) ، والكابتن خالد التيناز ( مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة ) ، والكابتن عبد الله قبيلي ( نائب المدير التنفيذي بالشركة ) ، و الكابتن عبد الحليم بوخطوة ( مدير إدارة العمليات الجوية بالشركة ) ، عبد الله الشافعي ( مدير عام مطار بنينا الدولي ) .