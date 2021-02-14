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الذكرى 62 لتأسيس الحركة الكشفية بغدامس، و67 لتأسيسها في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم فوج كشاف غدامس، احتفالية في المركز الثقافي بمناسبة مرور اثنين وستين عاما على تأسيس الحركة الكشفية بالمدينة، وسبعة وستين عاما على تأسيسها في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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