الذكرى 62 لتأسيس الحركة الكشفية بغدامس، و67 لتأسيسها في ليبيا

نظم فوج كشاف غدامس، احتفالية في المركز الثقافي بمناسبة مرور اثنين وستين عاما على تأسيس الحركة الكشفية بالمدينة، وسبعة وستين عاما على تأسيسها في ليبيا.
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قناة ليبيا
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